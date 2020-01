"Cercate sempre la verità" Mons Turazzi celebra il patrono dei giornalisti

La Diocesi di San Marino Montefeltro, in collaborazione con la Consulta per l'Informazione e l'Unione Sammarinese dei Giornalisti e Fotoreporters, ha ricordato San Francesco di Sales, patrono dei Giornalisti, con una messa celebrata nella chiesa di Murata dal vescovo mons Andrea Turazzi.

Nell'occasione il vescovo ha richiamato la spiritualità moderna di San Francesco di Sales, che ai mezzi classici della predicazione aveva preferito la pubblicazione di fogli volanti e che considerava l'invenzione della stampa uno strumento di formazione, informazione e comunicazione. “La verità è una persona” ha detto il vescovo ai giornalisti, spronandoli a ricercarla sempre.

In una nota la Consulta e l’Usgi auspicano “che l’appuntamento possa diventare una tradizione sempre più partecipata, nella consapevolezza che momenti di confronto, come quello proposto e condiviso dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro, consentono, soprattutto nell’ambito di un lavoro delicato e importante ma per definizione pressante e impegnativo, di ritagliare importanti spazi di riflessione e di crescita personale e professionale”.



