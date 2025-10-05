Cerimonia di consegna delle Istanze d'Arengo: 30 in totale, ecco i temi

Come consuetudine, la domenica successiva all'insediamento dei Capitani Reggenti, voce alla cittadinanza con l'esercizio di una forma di democrazia diretta peculiare e unica. Consegnate le Istanze d'Arengo nelle mani del Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, e da lui lette davanti ai Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Come sempre, avanzate richieste e proposte di interesse pubblico su più ambiti del vivere civile. 30 in totale.

Tra i temi la sicurezza dei minori con ben 6 Istanze che propongono iniziative contro la pedofilia affinché episodi come il “caso James” non si ripetano: istituzione di un registro per reati di pedofilia (in un'altra se ne chiede uno per reati a sfondo sessuale in generale); negare la possibilità che vengano cancellati dal casellario giudiziario; rendere i più piccoli in grado di riconoscere il pericolo; obbligare settore pubblico, privato e associazioni di volontariato a verificare l'esistenza di accuse o condanne per reati contro minori a carico di candidati.

Sempre nell'ambito tutela dei minori una norma sull'affidamento di quelli in stato di abbandono temporaneo, sammarinesi e non.

Affrontato poi il nodo sicurezza ad ampio spettro: da quella stradale con l'invito a normare anche le bici, fino a quella nelle manifestazioni pubbliche con la richiesta di un servizio d'ordine a carico degli organizzatori. Non è mancata l'attenzione alla disabilità: sul pass disabili la richiesta che sia nominativo e venga rilasciato a fronte di un chiaro elenco di patologie. Per i care giver il diritto alla pensione e l'obbligo di corsi di formazione. Statistiche nazionali – si suggerisce – per equità e programmazione. E in tal senso l'aumento del Fondo per la Disabilità, una tutela giudiziaria effettiva, il pieno riconoscimento dei diritti fondamentali, compreso quello alla vita indipendente.

Nell'ambito sanitario si torna a chiedere un hospice e si affronta il tema maternità: legato al calo delle nascite si chiede tra gli altri un congedo fino ai 3 anni del bambino – da ripartire tra i genitori – senza tagli allo stipendio; mentre gli imprenditori auspicano che i costi indiretti siano a carico dello Stato.

Un'istanza propone una riforma del sistema scolastico, un'altra lo stop ai contratti pubblici con società israeliane. Ancora, il ripristino della caccia al cinghiale in modalità braccata.

Tema lavoro: introduzione della figura dell'“hobbista professionale” e part-time imprenditoriale nell'ambito dell'artigianato artistico; abolizione del limite temporale per il part-time imprenditoriale; superamento del limite al lavoro occasionale anche per chi accede alla pensione di anzianità e controlli più stringenti sulle attività abusive esercitate in casa.

Per la presentazione stessa delle Istanze d'Arengo si chiede infine un dress code meno rigido e la possibilità che il primo firmatario sia un'associazione.







