LA NOVITÀ Certificato verde Covid-19, ecco come funziona il primo passo verso i pass europei Il presidente Draghi ha firmato il decreto. Dal 1° luglio arriva Eu digital Covid certificate

In Italia il presidente del Consiglio Draghi ha firmato il decreto con le modalità per il Green Pass che consentirà viaggi in Italia e in Europa e la partecipazione a eventi pubblici. A San Marino invariata la situazione Covid, resta un solo caso positivo, al momento ricoverato e non più in isolamento domiciliare.

In Italia si parte con la certificazione verde Covid-19, ancora da aggiustare e perfezionare da qui al 28 giugno, per attivare poi i pass europei dal 1° luglio, in base a quanto deciso dell'UE. II documento è gratuito, in formato digitale o stampabile, che facilita, in Italia, la partecipazione ad eventi pubblici come fiere, concerti, gare sportive, o anche feste in occasione di cerimonie religiose o civili, ma anche l'accesso alle residenze sanitarie assistenziali e lo spostamento in entrata e in uscita da territori eventualmente classificati come zona rossa o arancione.

Cosa attesta il documento? Anzitutto l'avvenuta vaccinazione contro il Covid-19; la guarigione dall'infezione o l'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore. I cittadini inizieranno a ricevere via sms o email l'avviso che la certificazione è disponibile, e un codice per scaricarla su pc, tablet o smartphone. La certificazione inoltre si potrà visualizzare, scaricare e stampare su diversi canali digitali: dal sito dedicato istituzionale; sul fascicolo sanitario elettronico; sull'app Immuni e presto sull'app IO, ma anche presso i medici di medicina generale, pediatri e farmacisti che hanno accesso al sistema tessera sanitaria.

Dal 1° luglio la certificazione verde sarà valida come Eu digital Covid certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione e dell'area Schengen. Intanto dall'ultimo monitoraggio dell'Istituto di Sanità sono ancora buoni i dati del contagio in Italia, nessuna Regione supera la soglia critica negli ospedali, l'Rt ha un lievissimo aumento da 0,68 a 0,69 ma l'incidenza scende ancora, a 16.7 casi ogni 100mila abitanti, rispetto a 25 di 7 giorni fa.

