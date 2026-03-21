SALUTE Cervello più giovane a tavola: i cibi che rallentano l’invecchiamento Dai frutti di bosco al pesce, ecco gli alimenti associati a un declino cognitivo più lento.

Cervello più giovane a tavola: i cibi che rallentano l’invecchiamento.

Alcuni alimenti potrebbero contribuire a mantenere il cervello più giovane più a lungo. È quanto emerge da uno studio pubblicato sul Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, secondo cui la dieta Mind, un'alimentazione che mixa i principi della dieta mediterranea e di uno schema che punta a contrastare la pressione alta, potrebbe essere la chiave per mantenere giovane il cervello, rallentando i cambiamenti strutturali legati al suo invecchiamento.

Cosa si è scoperto

Lo schema della Neurodegenerative Delay diet (Mind in breve), era già stato precedentemente collegato a una migliore salute cognitiva, osservano i ricercatori. Tuttavia, non era chiaro quale effetto potesse avere sui cambiamenti strutturali del cervello legati all'età, associati a malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson.

I ricercatori hanno studiato 1647 adulti (età media 60 anni all'inizio dello studio), sottoposti a controlli regolari ogni 4-8 anni, e a risonanza magnetica cerebrale ogni 2-6 anni a partire dal 1999. Ognuno ha inoltre compilato almeno un questionario sulla frequenza alimentare durante i controlli (i più fedeli alla dieta totalizzavano un punteggio massimo di 15). Nel tempo, tutti i partecipanti hanno mostrato segni di invecchiamento cerebrale, tra cui riduzione del volume del cervello e aumento del liquido cerebrospinale. Tuttavia, chi seguiva maggiormente un’alimentazione ricca di determinati cibi ha mostrato un declino più lento. In particolare:

perdita più lenta della materia grigia, fondamentale per le funzioni cognitive. Ogni aumento di 3 punti è stato associato a una perdita più lenta (0,279 centimetri cubi per anno), equivalente al 20% in meno di declino legato all'età e a 2,5 anni di invecchiamento cerebrale ritardato.

una più lenta espansione del volume ventricolare totale di -0,071 cm³/anno, equivalente a una perdita di tessuto inferiore dell'8% e a un ritardo di 1 anno nell'invecchiamento cerebrale.

I cibi “amici” del cervello

Dallo studio emergono alcuni alimenti particolarmente associati a effetti positivi:

verdure a foglia verde e altri ortaggi

frutti di bosco, tra i più protettivi

frutta secca

legumi

pesce

olio d’oliva

pollame, collegato a un declino più lento della materia grigia

Secondo i ricercatori, “gli alimenti consigliati […] ricchi di antiossidanti come i frutti di bosco, e fonti proteiche di alta qualità come il pollame possono ridurre lo stress ossidativo e attenuare i danni neuronali”.

I cibi da limitare

Al contrario, alcuni alimenti risultano associati a un’accelerazione dei processi di invecchiamento cerebrale:

dolci, legati a una più rapida atrofia dell’ippocampo

cibi fritti e fast food, associati a un maggiore declino del volume dell’ippocampo

burro e margarina

carne rossa

consumo elevato di formaggi (generalmente indicato tra gli alimenti da limitare)

I cibi fritti, in particolare, “possono contribuire all’infiammazione e ai danni vascolari”.

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