Cesena: è morto l’avvocato Riccardo Chiesa. Il cordoglio di Consulta, Usgi, Asss

E' morto Riccardo Chiesa, padre del nostro collega e Presidente della Consulta per l'Informazione, Roberto Chiesa. 81 anni, di Cesena, noto penalista – per tutti era l'Avvocatissimo. Cavaliere della Repubblica, è stato fondatore e storico Presidente del MAR, Movimento per l'Autonomia della Romagna, la sua terra, della quale ha promosso e difeso cultura, tradizioni, valori.

Il mondo dell'informazione sportiva e non ha inviato note di cordoglio al figlio Roberto. La Consulta per l'informazione, Usgi e l'Associazione Stampa Sportiva Sammarinese.

A Roberto e alla sua famiglia le condoglianze di tutta la San Marino RTV.