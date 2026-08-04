CEUTA Ceuta, ruolo cruciale delle Fake news, Lo Conte: "C'è una regia dietro e server comuni" "Obiettivo di alcuni è cavalcare l'onda di disgregazione dell'Europa"

Una linea condivisa, quella emersa dalla videoconferenza dei ministri dell'Interno dell'Ue sulla crisi migratoria di Ceuta: rafforzare la lotta ai trafficanti di esseri umani, potenziare i rimpatri, consolidare le frontiere esterne dell'Unione, intensificare la cooperazione con i Paesi terzi e migliorare la capacità di prevenzione.

C'è anche l'impegno per una comunicazione più coordinata per contrastare disinformazione e interferenze esterne. Proprio su questo si è espresso il giornalista de "Il Sole 24 Ore" Marco Lo Conte, sottolineando come il fenomeno di Ceuta sia stato governato dalla disinformazione:

"I 70mila marocchini che hanno invaso l'exclave spagnola in territorio africano sono partiti, secondo la loro testimonianza, sulla base di alcuni post social che parlavano di un allentamento dei controlli da parte delle autorità spagnole e la possibilità di entrare in territorio spagnolo, quindi europeo, e quindi farsi certificare come migranti che potevano rimanere in Spagna e quindi in Europa. Chiaramente erano fake news, chiaramente c'è dietro una regia. Contrastare tutto ciò non è opinione diffusa perché c'è chi cerca di contrastarlo e c'è chi invece cerca di cavalcare questa dinamica".

"Noi abbiamo un'Europa che non è unita del tutto e l'idea di disgregare quest'unione è un'idea molto diffusa da alcuni partiti che si riconoscono in una visione anti europeista chiaramente. Ognuno prende posizione dove vuole, è evidente che c'è una concordanza tra una serie di messaggi che vengono indirizzati.Fake news che riguardano l'immigrazione, che riguardano le cure mediche, che riguardano le scelte economico-finanziarie, le scelte che riguardano per esempio le criptovalute e spesso c'è una regia comune, spesso andando secondo l'inchiesta del Washington Post e New York Times i server sono comuni, hanno radice per esempio in Serbia, dove hanno base alcune delle società che orchestrano e organizzano queste truffe di diversa natura".



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