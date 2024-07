CFP, Direttrice Serra: "Servono corsi di formazione per falegnami, imbianchini e piastrellisti"

Nel video l'intervista a Susy Serra, direttrice del CFP

"Serve formazione per mestieri che non si trovano più, non ci sono falegnami, imbianchini, piastrellisti. Sono veramente tanti i settori in carenza. Il CFP, in collaborazione con l’Ufficio del lavoro, cerca di aiutare anche a livello sociale, perché non trovando queste figure si crea un problema anche a livello sociale" così la direttrice del CFP Susy Serra.

L'ultima consegna di attestati ieri a conclusione del "Corso di Formazione ad indirizzo Amministrativo-Segretariale" organizzato dal Centro di Formazione Professionale in collaborazione con l'ANIS e CSU. Il CFP è in "buona salute", dice la sua Direttrice ed è sempre al lavoro per incrociare formazione qualificata e mirata alle esigenze del mercato del lavoro.

"IL CFP sta crescendo - continua la Direttrice - in base alla legge sul lavoro della Segreteria uscente, ed in base a diverse scelte che sono state fatte. Ad esempio ogni anno è previsto un piano annuale di intervento sulla formazione dove l’Ufficio del lavoro, in collaborazione con noi, verifica la domanda del mercato del lavoro dove servono determinate figure sia nel settore pubblico che privato"

Per il prossimo anno, per il settore privato saranno attivati i corsi di seconda formazione per commesso, magazziniere, saldatore e farà il bis quello di operatore amministrativo segretariale. In base alle richieste del Settore Pubblico allargato si attiverà operatore settore edile e per impianti termo-idraulici. In attesa di conferma i corsi per cameriere-barista e operatore commerciale e promozione e accoglienza turistica. Partite le iscrizioni invece per il corso per gli Istituti Culturali, si formano nuovi addetti ai servizi museali.

