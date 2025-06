Cfp: la consegna dei diplomi tra soddisfazione ed emozioni

Tre anni di crescita personale e scolastica per 24 studenti del Cfp di San Marino, fino al momento più emozionante: la consegna dei diplomi davanti alle loro famiglie. Escono dai tre corsi di formazione professionale – estetica/parrucchiere, ristorazione e industria/artigianato – a cui si aggiunge la new entry: operatore commerciale.

"Hanno idee più chiare di cosa fare nel futuro - commenta la dirigente, Susy Serra -, molti proseguiranno gli studi, altri hanno già trovato lavoro per il periodo estivo, ma non ho preoccupazioni anche per il periodo invernale. Vi ricordo che le iscrizioni per l'anno formativo nuovo terminano il 4 luglio, è attivo anche il corso di operatore commerciale: speriamo che ci siano iscrizioni, perché comunque è una figura nuova, per diventare un esperto a livello commerciale, business, marketing, social media. Poi l'obiettivo, insieme alla segreteria e all'Istruzione, è diventare un Istituto tecnico, arrivando al diploma".

Intanto i ragazzi del Cfp si godono il momento e la soddisfazione per il percorso compiuto, con uno sguardo al futuro: "Il CFP mi ha rivoluzionato un po' sia il modo di pensare che il modo di gestire le cose - racconta Alessandro Mezzone, uno studente -. Io farò sicuramente l'elettricista o almeno il mio obiettivo è aprire una catena di aziende. È un sogno un po' grande ma secondo me lo si può raggiungere. Comunque vedere l'emozione dei prof che sono commossi è stato bello, vuol dire che ci tenevano un sacco. Infatti se io potessi tornare indietro sicuramente non cambierei nessuna cosa che ho fatto".

"Sono molto contenta di questo percorso e mi piacerebbe continuare in questo settore e andrò a lavorare come estetista - così Ghenta Demir, un'altra studente -. Sono contenta di aver finito il mio percorso e non dover più andare a scuola".

Nel video le interviste a Susy Serra (dirigente Cfp) e agli studenti Alessandro Mezzone e Ghenta Demir

