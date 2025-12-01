Cfp: stop ai corsi per parrucchiera e ristorazione, al via l'operatore commerciale

SRV_CFP_CON_DIRIGENTE_SERRA_01122025

I mutamenti nel mondo del lavoro e le nuove aspirazioni professionali delle giovani generazioni hanno naturalmente un impatto nella offerta formativa del Centro di Formazione Professionale di Serravalle. “L'anno prossimo – spiega la Dirigente Susy Serra – non verrà attivato il corso di estetica e parrucchiera e neanche quello di ristorazione, perché abbiamo visto, già nell'anno precedente, non ci sono state iscrizioni sufficienti per l'attivazione della classe”. Dunque, stop ai corsi per parrucchiera ed estetista e per la ristorazione e spazio al nuovo, anche se lo 'storico' corso per operatore elettrico-meccanico resta il più richiesto.

“Complessivamente – afferma Susy Serra - abbiamo una trentina di iscritti per le prime, soprattutto per qualifiche nel settore industria e artigianato. Al corso nuovo, per operatore commerciale, abbiamo otto iscritti. È partito un po' in sordina e speriamo che l'anno prossimo prenda piede”. Si conferma, tuttavia nel tempo, l'ottima performance dei corsi Cfp, per un rapido accesso degli studenti al mondo del lavoro, con un'occupazione molto probabile, al termine del triennio: “I ragazzi che si distinguono negli stage, vengono di fatto 'prenotati' dalle aziende, per assumerli appena conseguono la qualifica professionale”.

Nel frattempo il Cfp pensa al suo futuro e si stanno delineando possibili cambiamenti per renderlo ancora più appetibile: “Sono stata contattata – dichiara la Dirigente del Centro – nell'ambito del progetto di riforma della scuola per la trasformazione del Cfp in Istituto Professionale, così da consentire ai nostri ragazzi di ottenere un diploma all'interno del territorio, senza doversi spostare oltre confine”.







