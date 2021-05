Cgg: approvato odg su riforme pensioni e lavoro, dead line 31 dicembre

Si è aperta la nuova seduta consiliare dopo che ieri al comma 11, un lungo dibattito con i riferimenti dei Segretari di Stato per il Lavoro e la Sanità, Teodoro Lonfernini e Roberto Ciavatta, relativi alla riforma del Mercato del lavoro e delle Pensioni. Dibattito con il Governo che ha presentato una dead line per presentare il testo delle due riforme, il 31 dicembre 2021. Confronto in aula che si è concluso in notturna con l'approvazione di un Odg a firma della maggioranza e con i soli voti dei partiti di Governo, mentre l'opposizione si è astenuta. Nel documento si dà mandato al Congresso di Stato di avviare al più presto tavoli di confronto con sindacati e associazioni datoriali e forze politiche per concordare le priorità in tema di previdenza e lavoro e concertare le linee di intervento. Dopodiché si tornerà in aula per predisporre i due progetti di legge entro l'anno. Ora l'aula consiliare è alle prese con il comma successivo legato a permute e assegnazioni.