Cgg: un minuto di silenzio per Giada e Simone. Lonfernini richiama l'informazione al rispetto delle regole

Su proposta del Consigliere di Rete Gian Matteo Zeppa l'aula del Consiglio Grande e Generale ha osservato un minuto di silenzio per la grave tragedia che ha colpito l'intero Paese con la morte della sedicenne Giada Penserini e del 18enne Simone De Luigi, dopo il grave incidente sulla Statale Adriatica di domenica notte.

"San Marino tutta si stringe attorno a voi in questo triste momento", scrive il Segretario all'Informazione rivolto alle famiglie dei due ragazzi morti. Teodoro Lonfernini rivolge anche un richiamo a coloro che hanno il compito di generare informazione, esortandoli al "rispetto dell’etica cui sono chiamati e dei codici deontologici cui devono incondizionatamente attenersi per l’esercizio della professione, a verificare sempre la totale puntualità e sicurezza delle loro fonti e la reale fondatezza delle notizie prima di darne legittima diffusione. Se non si interpreta, o in futuro non si interpretasse ciò, le conseguenze potrebbero risultare, come in altri casi è avvenuto, gravi e inaccettabili per quanti vivono il coinvolgimento emotivo e diretto del fatto".