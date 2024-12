ChatGPT sbarca su Whatsapp

ChatGPT è ora disponibile su WhatsApp e negli Stati Uniti è in fase di test un servizio che permette di utilizzarlo anche tramite telefono fisso. L’obiettivo è rendere accessibile l’intelligenza artificiale anche a chi non dispone di una connessione Internet, come gli utenti più anziani o chi vive in aree non coperte.



OpenAI ha messo a disposizione il numero 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478), che consente di inviare messaggi o effettuare chiamate vocali per interagire con il chatbot tramite WhatsApp. In Italia, il servizio può essere utilizzato aggiungendo il numero ai contatti WhatsApp, ma ci sono limiti sul numero di domande effettuabili. Negli Stati Uniti, lo stesso numero permette di chiamare tramite rete mobile, consentendo una conversazione vocale con il software anche senza Internet.

Un video di OpenAI ha mostrato l’uso del sistema con un telefono a cornetta, evidenziando la semplicità del servizio. OpenAI ha inoltre chiarito che i numeri possono essere bloccati in caso di violazioni o se le richieste provengono da paesi non supportati. Sul blog ufficiale, l’azienda ha comunicato che il servizio sarà esteso progressivamente.

You can now talk to ChatGPT by calling 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) in the U.S. or by sending a WhatsApp message to the same number—available everywhere ChatGPT is. pic.twitter.com/R0XOPut7Qw