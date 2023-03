DIALETTO SAMMARINESE Checco Guidi presenta alla Reggenza la terza raccolta di "Modi 'd dì"

Oltre 300 modi di dire dialettali, corredati da traduzione e breve spiegazione, tratti dai ricordi d'infanzia dell'autore. Alla Reggenza viene presentata la terza raccolta di “Modi 'd dì” di Checco Guidi, cultore del dialetto sammarinese e autore di numerose opere in vernacolo. “Queste frasi idiomatiche – sottolinea il segretario Ugolini – costituiscono un'autentica ricchezza per la nostra comunità. Così come lo è Guidi che si dedica anche all'insegnamento della lingua dialettale e crea un ponte tra generazioni – continua – e tra residenti in territorio e all'estero”. Ed è dunque sui più giovani che bisogna puntare per conservare la memoria. "Non è facile per i ragazzini di oggi con tutte queste tecnologie - commenta Guidi -. A loro manca il contatto costante con i nonni che avevamo noi, che crescevamo in casa con i nonni. Così il dialetto veniva subito metabolizzato e non si dimenticava più. Ora mi chiamano spesso nelle scuole, soprattutto alle elementari. Per me è una cosa importante e vedo che ai ragazzi piace il dialetto". Durante l'udienza Guidi recita anche una sua poesia dedicata alla bandiera sammarinese. Apprezzamento da parte dei Capitani Reggenti, che elogiano la produzione letteraria dell'autore, che “racchiude – dicono – la nostra identità dialettale. Un patrimonio culturale minacciato dalla globalizzazione, ma in grado di evocare fatti, valori e vissuti quotidiani – concludono – legati alla nostra terra, alla sua gente e ai suoi paesaggi”.

Nel video l'intervista a Checco Guidi, poeta dialettale

