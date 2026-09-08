Chi è Violamarie, la rappresentante di San Marino al prossimo Junior Eurovision Song Contest

Dopo il nono posto nel 2025, miglior risultato di sempre nella storia delle partecipazioni sammarinesi al Junior Eurovision Song Contest, la Repubblica di San Marino punta quest'anno su Violamarie, 11enne cantante di origine milanese, già conosciuta nell'ambiente musicale internazionale come cantante e performer.

Sarà lei la portacolori del Titano alla 24esima edizione del JESC, che si terrà il prossimo 24 ottobre al Malta Fairs & Conventions Centre di Ta’ Qali, nel cuore dell'isola mediterranea. Un progetto su cui la San Marino RTV continua ad investire, in stretta sinergia con la Segreteria di Stato per il Turismo e Media Evolution. In gara a Malta, 16 giovani artisti provenienti da altrettanti Paesi europei. Un palcoscenico internazionale che mette insieme musica, televisione e soprattutto talento giovanile.

La decisione è stata annunciata oggi in conferenza stampa dalla Vice-direttrice di Rtv Silvia Pelliccioni, dal Segretario Particolare per il Turismo Alan Gasperoni e dal capo delegazione della Repubblica di San Marino allo Junior Eurovision Song Contest Denny Montesi e il vice-capo delegazione e direttore creativo Ersin Parlak.

"La nostra partecipazione - rimarca il direttore generale di Rtv Roberto Sergio - è parte di una strategia con cui RTV vuole rafforzare la presenza internazionale della Repubblica, parlare alle nuove generazioni e valorizzare il talento".







Nata nel 2015, Viola Marie cresce in una famiglia legata al mondo dello spettacolo e delle produzioni teatrali per l’infanzia. La passione per il musical, la danza e soprattutto il canto emerge molto presto: dai cinque anni comincia una formazione più strutturata tra canto, pianoforte, danza classica e moderna. Negli ultimi anni si è avvicinata anche al musical e al doppiaggio, frequentando percorsi del Teatro Sistina, della scuola Art Dubbing di Roma e dell’Accademia TVA di Silvia Mezzanotte. Nonostante la giovane età, il suo curriculum conta già diverse esperienze e riconoscimenti.

Ha partecipato a concorsi come Je So Pazzo, Tour Music Fest, Sanremo Junior e Performer Cup, conquistando nel 2022 la categoria Baby del Je So Pazzo Music Festival. Al grande pubblico televisivo si è fatta conoscere anche con “La Tv dei 100 e uno” su Canale 5, ma soprattutto grazie allo Zecchino d’Oro. Parallelamente alla televisione, Viola Marie ha costruito una forte presenza sui social, dove le sue interpretazioni musicali hanno raggiunto un pubblico molto ampio anche fuori dall’Italia. Ora per lei arriva la vetrina internazionale: il 24 ottobre salirà sul palco di Ta’ Qali per rappresentare San Marino al Junior Eurovision.

Durante la conferenza stampa si è parlato anche del Dreaming San Marino Song Contest : dal 9 ottobre al via i casting. L'anno scorso si presentarono artisti da 48 Paesi, “ora l'obiettivo – fa sapere Montesi – è superare quota 50. Le regole saranno pressoché le stesse”.







Nel video le interviste a Violamarie, Denny Montesi (capodelegazione Eurovision San Marino), Ersin Parlak (vicecapodelegazione Esc e direttore creativo) e Alan Gasperoni (segretario particolare Segreteria al Turismo)









