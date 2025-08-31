ORO SUL TITANO Chiara Consonni sceglie San Marino: residenza atipica per la campionessa olimpica Il Congresso di Stato concede la residenza alla vincitrice dell’oro nella Madison a Parigi 2024: il Titano attira sempre più atleti tra tassazione al 7% sui redditi esteri e strade d’allenamento d’eccellenza.

Un altro nome di peso nel mondo dello sport elegge San Marino come sua casa. Il Congresso di Stato ha infatti concesso la residenza atipica alla ciclista su strada e pistard italiana Chiara Consonni. Sorella di Simone, campione olimpico nell'inseguimento a squadre a Tokyo 2020, si è affermata come una delle velociste più promettenti del panorama internazionale. Tanto che alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è aggiudicata la medaglia d'oro nella Madison femminile di ciclismo su pista, in coppia con Vittoria Guazzini.

Da quando San Marino ha deciso di offrire la residenza anagrafica a stranieri che si sono contraddistinti per meriti internazionalmente riconosciuti, diversi sportivi - in particolare ciclisti professionisti come Isaac Del Toro e Simone Velasco – hanno scelto il Titano attratti dal suo sistema fiscale agevolato, che offre una tassazione del 7% sui redditi extranazionali.

Ma la ragione economica, per quanto importante, non è l'unica. San Marino, incastonato tra l'Emilia Romagna e le Marche, terre di motori e grandi campioni, offre strade e salite impegnative, perfette per l’allenamento, così come l'entroterra che lo circonda. C'è l'imbarazzo della scelta: dalla Marecchiese verso Perticara o le Balze, salendo da Pennabilli per la Carpegna, pedalando per Mercatino in direzione San Marino. Con un po' di fortuna, per la gioia di appassionati e tifosi, ci si può imbattere, per la strada, in qualche noto atleta o giovane talento. A San Marino, ora, ci sarà anche Chiara.

Nelle diverse forme di residenza ammesse dalla legge, la Repubblica ha attratto una trentina tra piloti e ciclisti. Più alte, prima delle nuove regole, le richieste di residenza atipica da parte dei pensionati. Domande però crollate con l'introduzione di parametri più stringenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: