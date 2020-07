SALUTE Chiara Rossi nuovo coordinatore Consulta socio-sanitaria. Sui vaccini antinfluenzali: "Chiederò dati su costi e benefici" Diversi i temi sul tavolo relativi al futuro del sistema sanitario, nel periodo post-emergenza Covid

29 anni, due figli, formazione universitaria come educatrice e lavori in strutture socio-sanitarie: Chiara Rossi è il nuovo coordinatore della Consulta. Subentra a Giuliano Giardi nella guida dell'organismo che svolge un ruolo consultivo e di parere verso le istituzioni sui temi legati al sistema della salute. Rossi, che da più di un anno ne fa parte, indicata da Civico10, fa il punto sui temi da trattare, nel periodo post-emergenza Covid.

Una delle raccomandazioni emerse durante l'ultima conferenza stampa del Gruppo di coordinamento per le emergenze è la necessità di vaccinare la popolazione contro l'influenza. "Nella prossima consulta - afferma il neo coordinatore - chiederò quali costi dovrà sostenere lo Stato e se ci siano dei dati su un effettivo beneficio per chi lo ha fatto, rispetto alla guarigione per il Covid". “Non sono né a favore né contraria ai vaccini”, sottolinea Chiara Rossi.

Nel servizio, l'intervista a Chiara Rossi (coordinatore Consulta socio-sanitaria)

