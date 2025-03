ROMA Chiara Sole: “emozione immensa” il riconoscimento da parte del Presidente Mattarella Nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica ha nominato Cavaliere l'italo-sammarinese Chiara Ciavatta, fondatrice di MondoSole: il centro riminese specializzato nell'aiuto e cura delle persone con disturbi alimentari

“Questo riconoscimento, – ha detto – oltre al fatto personale, è importante soprattutto per 3 milioni di persone – quindi di famiglie – che soffrono di disturbi del comportamento alimentare”. A lungo la sua vita fu segnata da anoressia, bulimia, depressione. Una storia di dolore e rinascita quella dell'italo-sammarinese Chiara Ciavatta. Alias Chiara Sole. Non casuale, forse, l'aver associato il suo nome alla luce, al calore. Dopo la guarigione, una passione civile che l'ha fatta divenire un punto di riferimento per chi soffre. Fino all'”emozione immensa” al Quirinale; il conferimento – da parte del Presidente Mattarella - della medaglia di Cavaliere dell'ordine al Merito della Repubblica. “Mi sono commossa già da subito, dal discorso del Presidente, che ha detto parole meravigliose.

E' stato estremamente sensibile verso le persone che soffrono”. Sguardo avanti, adesso, per Chiara Ciavatta; e il suo impegno totalizzante a Rimini nel suo “MondoSole”: il centro specializzato nell'aiuto e cura delle persone che soffrono di questi disturbi. “Continuare così”, dice a se stessa; con “l'impegno che ci metto da 25 anni”. Un mese intenso, adesso. A marzo in tutto il Paese le iniziative di sensibilizzazione su questo tema. Il 15 la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla. Chiara Sole è già al lavoro, per un evento aperto a tutti. “La rocca malatestiana di Rimini sarà illuminata di lilla; in collaborazione con il Comune”. “I nostri assistiti del centro MondoSole stanno preparando volantini, fiocchetti lilla, che poi distribuiranno per il centro storico”. L'appuntamento sarà alle 18; per ribadire un messaggio: “si può guarire”.

Nel servizio l'intervista telefonica a Chiara Ciavatta - MondoSole

