Chiarelli ambasciatore, Segreteria Esteri: "San Marino non riconosce l'Ossezia meridionale".

In una nota la Segreteria Esteri precisa che la Repubblica di San Marino non riconosce la Repubblica dell’Ossezia del Sud come Stato indipendente e mantiene una posizione di assoluto rispetto per l’integrità territoriale della Repubblica di Georgia. "Come la maggior parte dei Paesi e delle Organizzazioni internazionali, - si legge - San Marino non ha alcuna intenzione di procedere a tale riconoscimento. Tale posizione è costantemente espressa nelle sedi internazionali ed ogni qualvolta se ne evidenzi la necessità o la opportunità".

In mattinata Francesco Chiarelli aveva comunicato la nomina ad ambasciatore della Repubblica dell'Ossezia del Sud, tramite una nota.

