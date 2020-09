Chicca, la gattina che continua ad aspettare la padrona davanti al supermercato Accade a Dogana. La padrona è deceduta ma la gatta mantiene le vecchie abitudini

Un po' come la storia di Hachikō - il cane giapponese di razza che per 9 anni continuò ad aspettare il suo padrone alla stazione, anche dopo la sua morte. Non ci troviamo in Giappone ma sul Titano e la protagonista della vicenda, stavolta, non è un cane ma una gattina dal pelo bianco.

Chicca - questo il suo nome - è da settimane davanti alle porte di un supermercato di Dogana. Sembra in attesa della sua padrona, ogni tanto si gira verso l'ingresso. Ma la padrona purtroppo non c'è più. Era solita accompagnarla quando faceva la spesa e ora continua, ogni giorno, ad andare davanti la porta del supermercato dove i commessi l'accudiscono dandole da mangiare.

La gatta è stata adottata dai parenti della signora - ad occuparsi di lei ora è la nipotina - ma l'animale sembra non voler cambiare le sue abitudini. Sul gruppo Facebook "SAN MARINO animali persi/trovati", dove la storia della gattina è stata resa pubblica, la figlia della vecchia padrona spiega che "Quando vuole lei ritorna sempre a casa. La sua padrona era mia mamma e la gattina non è abbandonata!".

Sul gruppo alcuni utenti fanno notare che forse la gatta avrebbe bisogno di cure e che è pericoloso lasciarla in strada, ma la signora assicura, rispondendo ai commenti, che Chicca è seguita da un veterinario. "È stato provato un cambio di vita ma lei non l'ha accettato".

