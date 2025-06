Chiesa dei Cappuccini: alla presenza della Reggenza la Messa di San Quirino

Giornata che racconta tantissimo della profondità storica del Titano; e dell'intima connessione con la sfera religiosa. Nel lontano 1543 Fabiano di Monte San Savino – nipote del futuro Papa Giulio III – tentò di conquistare il Paese, me le sue truppe si persero in una fitta nebbia; che la devozione dei sammarinesi attribuì a Quirino di Siscia, perché proprio in quel 4 giugno ricorreva la Festa di questo Santo martire, originario dell'odierna Croazia. In suo onore venne poi edificata la chiesa, conosciuta come “dei Cappuccini”.

Non può allora che tenersi ogni anno in questo luogo – così amato dalla cittadinanza –, la Messa di San Quirino. Presenti i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi; una consuetudine la partecipazione dei Capi di Stato. Intervenuti anche il Segretario al Turismo, l'Ambasciatore d'Italia, autorità civili e militari.

A colpire, in questa occasione, soprattutto la presenza episcopale. A presiedere la funzione un Arcivescovo, Antonio Giuseppe Caiazzo: al quale a gennaio è stata affidata la Diocesi di Cesena-Sarsina. Concelebranti il Vescovo di San Marino-Montefeltro Domenico Beneventi ed il Vescovo emerito Andrea Turazzi; insieme ai sacerdoti del Vicariato di San Marino. Massima solennità, dunque. Compatrono della Repubblica, del resto, San Quirino; per secoli, a San Marino, il 4 Giugno è stata festa nazionale.