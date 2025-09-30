ARTE Chiesa di San Francesco, una visita guidata da Suor Gloria Riva organizzata dall'associazione Emma Rossi L'iniziativa è stata accolta da circa 60 persone che hanno visitato anche la Pinacoteca

Religione che incontra l'arte, unisce e incuriosisce. Da un'idea di Laura Rossi, vicepresidente dell'associazione Emma Rossi e studiosa di storia sammarinese, circa 60 persone hanno partecipato alla visita della Pinacoteca e della Chiesa di San Francesco guidata da Suor Gloria Riva, storica dell'arte.

“Poteva essere chiuso il convento e le monache dell'adorazione eucaristica hanno dato la possibilità di tenere aperta questa struttura - ha detto Laura Rossi, vicepresidente associazione Emma Rossi - e fra di loro avere Suor Gloria che è un'esperta di arte e di Sacre scritture è un privilegio per tutti noi. Come associazione noi spesso ci rivolgiamo ad altri professionisti, quindi è venuto spontaneo rivolgerci a Suor Gloria che è appunto un'autorità in materia”.

Ad accogliere i visitatori l'affresco dell'Adorazione dei magi, nella Pinacoteca di San Francesco. Tra le opere più significative quelle dedicate alla Madonna e a San Francesco.

"L'arte di San Marino racconta la storia del dogma dell'Immacolata - ha spiegato Suor Gloria Riva – storica dell'arte - dalla sua prima forma iconografica fino alla scoperta dopo la Guadalupe a un altro tipo di iconografia che è quella che si è affermata nei secoli e che San Marino testimonia con diverse opere non solo in questa Pinacoteca ma anche al Museo di Stato. Poi anche la presenza francescana con tutto lo sguardo della fede che guarda San Francesco in diverso modo: dal Francesco orante fino al San Francesco stimmatizzato fino a quello ecologico che canta alla natura".

