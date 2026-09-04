VALDRAGONE Chiesa Servi di Maria: celebrata la messa di riparazione, dopo la profanazione e il furto La Chiesa di Valdragone torna alla normalità. Dal Vescovo l'invito a partecipare alla vita della comunità

È il Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi, a celebrare la speciale messa di riparazione, dopo i fatti che hanno interessato la Chiesa dei Servi di Maria di Valdragone. Nel giorno della visita del Papa sul Titano, ignoti si sono infatti introdotti nella chiesa, rubando oggetti di valore, sfondando ben nove porte e, episodio ancora più grave dal lato simbolico, prendendo il tabernacolo con dentro le ostie consacrate, poi ritrovato fuori dal luogo di culto.

Oggi la comunità guarda avanti e si ritrova per il rito previsto in caso di “grave profanazione di una chiesa”: questa la dicitura usata per tali celebrazioni. Oltre al vescovo, c'erano sacerdoti, diaconi, uomini e donne di fede, i Capitani di Castello di Borgo e Domagnano, per una celebrazione molto partecipata.

Durante l'omelia, monsignor Beneventi ha parlato di una “ferita” per l'intera comunità, non solo dal lato religioso, soprattutto per la profanazione del tabernacolo. “I nostri cuori – ha affermato il vescovo – si stringono attorno a Padre Wandile”, cioè il sacerdote responsabile della Chiesa. La gioia dovuta alla visita di Leone XIV è stata “disturbata” e “oltraggiata” dalla violazione, ha aggiunto Beneventi che ha invitato tutti a impegnarsi per una partecipazione collettiva alla vita della comunità cristiana.

"Colpire una Chiesa, nella maniera in cui è avvenuto - commenta il diacono Giovanni Ceccoli - va al di là della semplice istituzione: è colpire il cristianesimo e Cristo stesso. È una ferita profonda che addolora. È doveroso ringraziare monsignor Beneventi. Come pastore, si è sentito molto addolorato e rattristato e, quindi, la sua presenza ci ha confortato".



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