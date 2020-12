Chiesanuova: 7 bonus bebè nel 2020

La Giunta di Chiesanuova a sostegno di famiglie e bambini. Sono stati infatti donati anche per il 2020 i bonus bebè per i nuovi residenti del Castello: 7 i nuovi nati di quest'anno. "Un contributo simbolico - sottolinea la Giunta - che possa incentivare i giovani a crearsi una famiglia. Il bonus bebè è confermato anche per il 2021, con l'auspicio di poterlo consegnare a tanti nuovi neonati".

Inoltre, non avendo potuto festeggiare Natale ed Epifania insieme, la Giunta ha fatto avere ad ogni bambino che frequenta la scuola dell'infanzia e le elementari, tramite le insegnati, un libro; "perché un bambino che legge sarà un adulto che pensa".