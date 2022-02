CASSA DI RISPARMIO Chiesanuova, Carisp chiude la filiale. Rosti: “Sempre più abbandonati. Pronto a rimettere il mandato” Per il Capitano di Castello "il mantenimento dei servizi principali è un punto fondante del programma elettorale". E c'è preoccupazione per l'ufficio postale e l'ambulatorio medico

Chiesanuova, Carisp chiude la filiale. Rosti: “Sempre più abbandonati. Pronto a rimettere il mandato”.

“Siamo sempre più abbandonati”. C'è rammarico nelle parole del Capitano di Castello Marino Rosti dopo aver ricevuto la comunicazione che la filiale di Chiesanuova della Cassa di Risparmio verrà chiusa. Prima una telefonata, poi l'incontro avuto con l'amministratore delegato di Carisp, Gianfranco Vento, che gli ha dato la notizia: dal 1° marzo lo sportello non sarà più attivo. Una decisione paventata da tempo, tanto che da oltre due anni la filiale rimaneva aperta al pubblico solo per due mattine a settimana. E solo grazie alla Giunta di allora che si era opposta con tenacia alla decisione di una chiusura totale. L'input – parrebbe – viene da una richiesta politica di tagliare quanto possibile i costi, nonostante gli ultimi due semestri siano stati chiusi in attivo dopo 12 anni di bilanci in perdita. “Un Castello periferico come il nostro – argomenta Rosti – ha ancora più bisogno di servizi, soprattutto per i correntisti anziani che non hanno dimestichezza con l'home banking”. I conti dei cittadini di Chiesanuova sono da tempo passati alla filiale di Gualdicciolo, ma “la presenza di un operatore, anche se un paio di volte a settimana, dava sicurezza”, continua il Capitano. Ora c'è anche preoccupazione per gli altri servizi del Castello come le Poste, che condividono il locale con la banca, e l'ambulatorio medico, aperto solo mezza giornata a settimana. La questione sarà al centro della seduta di Giunta di questa sera. L'idea di Rosti è quella di chiedere prima spiegazioni alle segreterie con delega alle Giunte e a quella per le Finanze – vista la proprietà totalmente pubblica di Carisp -, per poi organizzare una serata informativa con i cittadini. Marino Rosti aggiunge che il mantenimento dei servizi è un punto fondante del programma elettorale a cui la Giunta non vuole venire meno. “Siamo piccoli, ma meritiamo rispetto e attenzione”, conclude il primo cittadino che non esclude di prendere in considerazione l'ipotesi di rimettere il mandato dopo la consegna del rendiconto finanziario dello scorso anno.

