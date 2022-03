Chiesanuova, la filiale Carisp rimane aperta

La filiale Carisp di Chiesanuova rimarrà aperta. Dopo la comunicazione della chiusura e i seguenti appelli del capitano Marino Rosti, il cda di Cassa ha deciso di venire incontro alle richieste della Giunta e mantenere attivo, anche se in maniera parziale come negli ultimi anni, lo sportello bancario. Nei giorni scorsi, una nota della Giunta anticipava via mail ai cittadini la possibilità che il Consiglio d'Amministrazione potesse tornare sui propri passi dopo l'incontro di Marino Rosti col presidente di Cassa di Risparmio, Carloalberto Giusti.

Soddisfazione dalla sezione di Chiesanuova del Pdcs, che in un comunicato stampa parla di “utile servizio che contribuisce a valorizzare le autonomie locali e a migliorare la qualità di vita dei cittadini”. Sottolineato poi l'impegno per il bene comune dei membri di Giunta e del consigliere Gino Giovagnoli. A stretto giro il comunicato di Libera che accusa la Dc di aver voluto “mettere una bandiera” persino su quello che è stato un fallimento della politica. Una scelta definita “squallida”, partendo dal fatto che Carisp è la banca dei sammarinesi “e non la banca di Via Delle Scalette”. Soddisfazione per il risultato che però – sottolinea il partito d'opposizione – non è merito della Dc, ma dei cittadini e del capitano di Castello che hanno fatto sentire la propria voce.