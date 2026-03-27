DONAZIONE Chiesanuova: la Giunta dona un misuratore di pressione professionale al Centro Sanitario "Un segnale concreto di fiducia verso l’ISS e l’impegno quotidiano a favore dei cittadini"

Chiesanuova: la Giunta dona un misuratore di pressione professionale al Centro Sanitario.

Il Centro Sanitario di Chiesanuova ha un nuovo misuratore di pressione professionale multiparametrico. L’apparecchiatura, donata dalla Giunta di Castello, rafforzerà le attività assistenziali e il monitoraggio dei parametri vitali. Lo strumento garantirà misurazioni più accurate della pressione arteriosa, migliorando la qualità del servizio sanitario sul territorio.

Presenti nell'occasione, il Segretario di Stato Marco Gatti e il Direttore sanitario ISS Alessandro Bertolini, accompagnato dal Direttore delle Cure Primarie Pierluigi Arcangeli. Rivolto un sentito ringraziamento al Capitano di Castello Marino Rosti e a tutta Giunta per il gesto di generosità. L’iniziativa si definisce come segnale concreto di fiducia verso l’ISS e l’impegno quotidiano a favore dei cittadini.

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