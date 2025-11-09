TV LIVE ·
Chiesanuova: la giunta interviene sull'organizzazione scolastica

In una nota fa notare la possibilità di di trasferire, a partire dal prossimo anno scolastico, gli alunni della Scuola dell’Infanzia (complessivamente una ventina) nei locali rimasti inutilizzati della Scuola Elementare del Castello

di Giacomo Barducci
9 nov 2025
La Giunta di Castello di Chiesanuova interviene sull'organizzazione scolastica locale. A seguito delle recenti criticità legate alla mancata apertura della classe prima elementare e alle conseguenti riflessioni sul futuro del servizio di pubblica istruzione nel nostro Castello – riporta la Giunta - riteniamo opportuno valutare la possibilità di trasferire, a partire dal prossimo anno scolastico, gli alunni della Scuola dell’Infanzia (complessivamente una ventina) nei locali rimasti inutilizzati della Scuola Elementare di Chiesanuova.

Proposta che nasce dalla constatazione che il plesso delle Elementari si presenta come una struttura moderna, sicura e funzionale, superiore – per caratteristiche e dotazioni – a molte altre sedi scolastiche del territorio sammarinese. Risulta perfettamente idonea ad accogliere anche i bambini più piccoli, aggiunge la Giunta, in un ambiente stimolante, accessibile e conforme agli standard di comfort.




