Chiesanuova si rifà il look: nuovo marciapiede, bagno pubblico e il murale di Buonenove

Chiesanuova si prepara a nuovi interventi di riqualificazione urbana. Dopo il murale realizzato dai torinesi di Truly Design Crew su una cabina elettrica di via Corrado Forti, nell'ambito del progetto Buonenove, la Segreteria al Territorio ha annunciato una serie di opere destinate a migliorare servizi e sicurezza nel Castello.
Tra gli interventi previsti c'è la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via A. Barbieri, che collegherà la nuova bretella al centro del Paese, alla piazza pedonale e alla rete dei percorsi già esistenti.
Troverà inoltre risposta una richiesta avanzata da tempo dalle Giunte di Castello: la realizzazione di un bagno pubblico accanto alla Casa del Castello. In programma anche la messa in sicurezza del Cinema Pennarossa, edificio di impronta funzionalista progettato dall'architetto Gino Zani.
"Non sempre servono grandi opere per migliorare un territorio – sottolinea la Segreteria –. Spesso sono proprio i piccoli interventi, attesi da anni, a rendere più sicuri gli spostamenti, più funzionali i servizi e migliore la qualità della vita di una comunità".