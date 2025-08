Chiesanuova, Strada del Ponte chiusa 3 giorni per il “Campionato Italiano Velocità in Salita”

In occasione della manifestazione motociclistica “Campionato Italiano Velocità in Salita”, organizzata dalla Federazione Sammarinese Motociclistica con il patrocinio delle Segreterie di Stato per il Turismo e per lo Sport, è stata emessa l’ordinanza n.176/2025 dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

L’evento, in programma nei giorni 8, 9 e 10 agosto 2025, comporterà modifiche temporanee alla viabilità nei Castelli di Fiorentino e Chiesanuova. In particolare, la Strada del Ponte, nel tratto compreso tra l’intersezione con Strada del Ponticello e l’incrocio con Strada Cà Balducci, resterà chiusa al traffico pedonale, veicolare e alla sosta nei seguenti orari:

dalle ore 8:30 alle ore 13:00

dalle ore 13:45 alle ore 18:30

Durante questi intervalli, la circolazione sarà interdetta per consentire lo svolgimento in sicurezza delle prove e delle gare.

Ai residenti sarà comunque garantito il transito nei seguenti orari:

fino alle ore 08:30 del mattino

dalle ore 13:00 alle 13:45

dalle ore 18:30 in poi

I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati sul posto.

In allegato l'ordinanza di chiusura