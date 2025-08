COMUNICAZIONE DI SERVIZIO Chiesanuova, Strada del Ponte chiusa 3 giorni per il “Campionato Italiano Velocità in Salita” Modifiche alla viabilità dall’8 al 10 agosto per la manifestazione motociclistica. Ai residenti sarà garantito l’accesso fino alle 08:30, dalle 13:00 alle 13:45 e dopo le 18:30.

In occasione della manifestazione motociclistica “Campionato Italiano Velocità in Salita”, organizzata dalla Federazione Sammarinese Motociclistica con il patrocinio delle Segreterie di Stato per il Turismo e per lo Sport, è stata emessa l’ordinanza n.176/2025 dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

L’evento, in programma nei giorni 8, 9 e 10 agosto 2025, comporterà modifiche temporanee alla viabilità nei Castelli di Fiorentino e Chiesanuova. In particolare, la Strada del Ponte, nel tratto compreso tra l’intersezione con Strada del Ponticello e l’incrocio con Strada Cà Balducci, resterà chiusa al traffico pedonale, veicolare e alla sosta nei seguenti orari:

dalle ore 8:30 alle ore 13:00

dalle ore 13:45 alle ore 18:30

Durante questi intervalli, la circolazione sarà interdetta per consentire lo svolgimento in sicurezza delle prove e delle gare.

Ai residenti sarà comunque garantito il transito nei seguenti orari:

fino alle ore 08:30 del mattino

dalle ore 13:00 alle 13:45

dalle ore 18:30 in poi

I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati sul posto.

In allegato l'ordinanza di chiusura

File allegati Ordinanza n.176-2025

