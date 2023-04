SANITÀ Chirurgia robotica: attività e formazione specialistica di alto livello all'ISS

L'autorizzazione è arrivata dal Congresso di Stato su richiesta del Comitato Esecutivo ISS. L'Ospedale ospiterà attività chirurgica e formativa di alto livello in chirurgia robotica per il personale delle equipe dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. Il robot chirurgico rappresenta un importante investimento per l'Ospedale di Stato permettendo alla struttura di effettuare interventi molto avanzati.

A svolgere l'attività chirurgica interventistica e di formazione saranno tre professori di fama internazionale: Michele Gallucci, Enrico Vizza e Francesco Facciolo, che verranno periodicamente a San Marino per svolgere gli interventi. “Solo l'adeguamento tecnologico e l'investimento sulle risorse umane – afferma il direttore della UOC Chirurgia Giovanni Landolfo – possono elevare il nostro sistema sanitario agli stessi standard di cura che si trovano nei centri d'eccellenza di altri paesi”.

Strumenti che serviranno anche all'attività ginecologica, spiega la Direttrice della UOC Ostetricia e Ginecologia Miriam Farinelli: “Sono soddisfatta di poter ampliare ulteriormente le dotazioni al servizio della chirurgia femminile, con particolare attenzione anche all'ambito oncologico”. L'accordo con i professori Gallucci, Vizza e Facciolo, fa notare il direttore generale dell'ISS Francesco Bevere, è estremamente vantaggioso per l'Istituto e consente anche importanti passi in avanti per l'attività chirurgica in campo oncologico.





I più letti della settimana: