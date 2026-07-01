Chiude il bar Casa Rossa, la Giunta di Città: "Serve una riflessione sul futuro delle frazioni"

Dopo decenni di attività chiude il Bar Casa Rossa di Murata, storico punto di ritrovo per residenti e non solo. "Oggi si chiude un lungo capitolo della nostra vita", scrive la titolare Laura Carattoni nel messaggio di saluto ai clienti sui social. "Da domani (oggi, ndr) non si chiamerà più Bar Casa Rossa". Carattoni ricorda gli anni di lavoro dei genitori Isolina Moscioni e Renato Carattoni e il sogno del nonno Tito che diede vita al locale, ringraziando tutti coloro che negli anni hanno frequentato il bar, "una seconda casa per molti", con l'auspicio di lasciare il ricordo di "un posto dove avete trovato allegria, spensieratezza, amore e amicizia".

La Giunta di Castello di Città coglie l'occasione per lanciare un appello sul progressivo impoverimento dei servizi e della socialità sul territorio. "Non si tratta soltanto della cessazione di un'attività commerciale - scrive il Capitano di Castello Alberto Simoncini - ma della fine di un luogo che ha rappresentato un punto di riferimento sociale, di incontro e di relazione per intere generazioni".

Simoncini ricorda come il bar fosse "un posto semplice, ma fondamentale, dove il tempo si è intrecciato con la vita delle persone." La Giunta ringrazia Isolina "per la sua presenza quotidiana, accogliente e discreta, capace di iniziare ogni giornata con un sorriso", Renato "per la cordialità e la capacità di rendere ogni incontro un momento di socialità autentica" e Laura, "per aver portato avanti con impegno e continuità una storia familiare iniziata dal nonno."

La Giunta non nasconde quindi la preoccupazione: "Dopo Walter e Lella Murata perde un altro pezzo della sua storia". E aggiunge: "In un contesto in cui le nostre frazioni stanno vivendo un progressivo spopolamento e una riduzione costante dei servizi - si legge nella nota - la chiusura del Bar Casa Rossa lascia un vuoto che va oltre l'aspetto commerciale." La Giunta chiede ora "una riflessione concreta e condivisa sul futuro delle nostre frazioni", individuando "strumenti e misure che possano favorire il mantenimento e la riapertura di attività nei locali sfitti, contrastando il progressivo svuotamento dei servizi."







