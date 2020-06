SAN MARINO Chiude il reparto Covid-19 all'Ospedale: l'emozione negli occhi del personale Nelle ultime 24 ore in Repubblica 2 nuovi casi di Covid su 73 tamponi refertati, 0 deceduti e 20 guariti.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale ha chiuso questa mattina il reparto COVID-19 dell’Ospedale, l’ala dedicata ai pazienti positivi al virus SARS CoV 2 ricavata al secondo piano della palazzina ex casa di riposo. Divenuto operativo fin dai primi giorni dell’emergenza, il reparto, definito “zona rossa”, era costituito da 11 stanze nella parte mare e 6 stanze nella parte monte e ha operato per numerose settimane alla capienza massima di 34 pazienti ricoverati.

Le chiavi del reparto - scrive L'Iss - sono state consegnate dalla coordinatrice Marcela Franco al Direttore ospedaliero Ivonne Zoffoli, in un momento informale a cui sono intervenuti i medici, gli infermieri e gli operatori di supporto che in questi mesi hanno seguito i malati Covid-19 positivi ricoverati in Ospedale.

L’area, oggi ufficialmente chiusa, non sarà tuttavia, smantellata, ma resta immediatamente pronta all'utilizzo in caso di necessità. I pochissimi ricoverati sono stati trasferiti nelle stanze di contenimento già esistenti nei reparti del nosocomio sammarinese.

Nelle ultime 24 ore 2 i nuovi positivi registrati su 73 tamponi, zero deceduti e 20 guariti, il cui totale sale a 428 e doppia i positivi in isolamento domiciliare, 208. Sono ancora due le persone ricoverate: una in terapia intensiva e una nella degenza di isolamento. Il totale delle quarantene è di 2.093, 1.809 quelle terminate, mentre i test sierologici effettuati nel laboratorio analisi hanno superato quota 11.600 (11.613).

Nel servizio l'intervista a Ivonne Zoffoli (Direttore ospedaliero)

