Chiusa la petizione popolare: raccolte 867 firme

Conferenza stampa di chiusura della petizione popolare sui vaccini promossa da Sabrina Carattoni. Raccolte in totale 867 sottoscrizioni da parte di sammarinesi e residenti in due settimane, “un risultato – commenta la promotrice - che va oltre ogni più rosea previsione”. L'obiettivo – ricorda - era quello di fare comunità per raggiungere il bene comune, scevro da ogni strumentalizzazione politica. Abbiamo dato voce ai cittadini affinché chi ci governa trovasse delle soluzioni. Ed ora, ne siamo lieti, la politica si è attivata per trovare delle alternative”. Già richiesto un incontro con la Reggenza per la consegna della petizione, l'auspicio dei promotori è di essere ricevuti a Palazzo Pubblico già la prossima settimana.