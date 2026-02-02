Chiusa temporaneamente per inventario la farmacia dell'ospedale

Martedì 3 e mercoledì 4 febbraio resterà chiusa per inventario la Farmacia di Cailungo all’interno dell’Ospedale di Stato. Lo comunica l'Iss ricordando all’utenza che "durante il periodo di chiusura si potrà usufruire di tutte e 6 le restanti farmacie del territorio", e che il servizio di apertura h24 sarà temporaneamente effettuato dalla Farmacia di Borgo Maggiore sotto i portici di Via Oddone Scarito, 4. Invece nella farmacia di Città, in via Donna Felicissima, 21, è possibile usufruire del distributore automatico di parafarmaci h24 con teleassistenza da parte di un farmacista.







