Chiusa temporaneamente per inventario la farmacia di Gualdicciolo.

Nei giorni di martedì 12 e mercoledì 13 marzo, resterà chiusa per inventario la Farmacia di Gualdicciolo. A comunicarlo è l'Iss che ricorda come durante la chiusura si potrà usufruire di tutte e 6 le restanti farmacie del territorio, compresa quella di Cailungo, all’interno dell’Ospedale di Stato, aperta 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Disponibile anche il servizio garantito dal distributore H24 presso la farmacia di Città di San Marino, per quello che riguarda i prodotti senza obbligo di ricetta ma che comunque richiedono l’intervento del farmacista, grazie al sistema di teleconsulto con un farmacista ISS sempre disponibile.

