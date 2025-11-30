Chiuso il Festival della Libertà di San Marino, gli organizzatori: “Bilancio positivo”

Nel video le interviste a Dario Manzaroli (Presidente Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi”), Giangiacomo Vale (professore associato Filosofia politica Università Nicolò Cusano)

Si chiude il Festival della Libertà di San Marino, alla Sala Montelupo di Domagnano. "Siamo molto contenti perché c'è stata una partecipazione in un certo senso anche sorprendente - commenta Dario Manzaroli, Presidente Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi” -, perché era durante il weekend, ma con i contenuti molto interessanti. Quindi la nostra idea di associazione culturale, cioè di uno spazio che stimoli il dibattito, che permetta alla popolazione di approfondire alcuni temi, si è in qualche modo realizzato pienamente e noi siamo molto contenti".



Al centro del dibattito l’intelligenza artificiale e il futuro del lavoro: presenti anche due classi quinte del Liceo Economico a testimonianza dell’interesse delle nuove generazioni. Diversi gli interventi di rilievo, con l'apertura affidata al segretario all'Industria, Rossano Fabbri, e la chiusura di Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino–Montefeltro, con una riflessione sul valore umano nell’era tecnologica, in un dibattito che ha stimolato etica, lavoro e futuro digitale. Temi che si innestano in uno scenario di Europa e democrazia: altri pilastri su cui poggiava il dibattito. Dal passato al presente, fino alla prospettiva futura.

"Non possiamo pensare di affrontare il presente e il futuro con gli strumenti e la mentalità del passato. - continua Manzaroli -. C'è bisogno di un cambiamento culturale molto profondo che investa la cittadinanza, perché altrimenti il rischio, specialmente per una realtà così piccola come San Marino, ma un po' per tutti i paesi occidentali, è quello proprio di sfarinarsi".

"Vedo le possibilità di sviluppo futuro, di crescita - aggiunge Giangiacomo Vale, professore associato Filosofia politica Università Nicolò Cusano -, non tanto nella direzione della democrazia rappresentativa classica liberale, ma nel senso della democrazia partecipativa, della partecipazione dal basso. In questo senso piccole realtà come San Marino, secondo me, hanno qualcosa da dire e anche da insegnare all'Unione Europea in futuro, spero".

Nel video le interviste a Dario Manzaroli (Presidente Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi”), Giangiacomo Vale (professore associato Filosofia politica Università Nicolò Cusano)







