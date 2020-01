LAVORI Chiusura di via della Fratta per consolidare il muro

L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici comunica che da lunedì 20 gennaio a venerdì 7 febbraio – dalle 9:30 alle 18:30 – sarà chiusa al traffico via della Fratta, in Città. Sono infatti previsti interventi di consolidamento del muro che insiste sulla suddetta via che porta, tra gli altri, al parcheggio 6.



