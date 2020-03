ISTRUZIONE Chiusura scuole: l'Infanzia prolunga l'anno; rette del nido congelate Entro la giornata del 14 marzo verranno fornite ulteriori indicazioni

Attività didattiche sospese fino a sabato 14 marzo incluso, specificano le segreterie all'Istruzione e Lavoro, compresi i servizi socio educativi per la prima infanzia pubblici e privati, del CFP, dell'Istituto Musicale Sammarinese. Gli insegnanti della Scuola Elementare, della Scuola Media Inferiore e della Scuola Superiore saranno in servizio secondo modalità che verranno comunicate. In particolare, il personale docente garantirà supporto e assistenza agli studenti anche tramite le tecnologie digitali a disposizione già in parte utilizzate nel corso di questa settimana. Le rette degli Asili nido, per il periodo di chiusura, non verranno addebitate alle famiglie. La Scuola dell’Infanzia recupererà le giornate di chiusura con un proporzionale prolungamento dell’anno scolastico dal 18 giugno fino al 30 giugno al massimo. Dai Segretari di Stato l’auspicio di un’azione sinergica tra istituzioni e famiglie per garantire, dicono, il fondamentale diritto all’istruzione.





