Chiusura temporanea dell’Ambulatorio di Acquaviva per lavori all’impianto di riscaldamento

L'Istituto per la Sicurezza Sociale comunica che da domani, martedì 18 aprile, resterà chiuso per un paio di settimane, l’Ambulatorio di Acquaviva. La chiusura temporanea si è resa necessaria per urgenti lavori di manutenzione dell’impianto di riscaldamento. Per tutta la durata dei lavori, gli assistiti del Castello di Acquaviva potranno recarsi al Centro Sanitario di Borgo Maggiore, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.