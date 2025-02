11 E 12 FEBBRAIO Chiusura temporanea della farmacia di Borgo Maggiore per inventario

Chiusura temporanea della farmacia di Borgo Maggiore per inventario.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa che la farmacia di Borgo Maggiore resterà chiusa temporaneamente per operazioni di inventario nelle giornate di martedì 11 e mercoledì 12 febbraio. Si invitano i cittadini a organizzarsi per tempo e a rivolgersi, se necessario, alle altre farmacie presenti sul territorio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: