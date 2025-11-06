Chiusura temporanea di Strada Costa del Bello: possibili disagi per la zona industriale di Galazzano
L’interruzione riguarderà il tratto compreso tra l'incrocio con via Angeli e quello con strada Cardio, dalle ore 7 alle 16 di domani, venerdì 7 novembre.
La circolazione su Strada Costa del Bello, a Serravalle, subirà una temporanea interruzione domani, venerdì 7 novembre, dalle ore 7.00 alle 16.00, per consentire i lavori di potatura delle querce lungo la strada. L’interruzione, che riguarderà il tratto compreso tra l'incrocio con via Angeli e quello con strada Cardio, potrebbe generare alcuni disagi, in particolare per chi si reca nella zona industriale di Galazzano, che rimarrà coinvolta indirettamente nell’intensificarsi del traffico su percorsi alternativi.
L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici ha fatto sapere in una nota che saranno predisposti adeguati percorsi alternativi, ivitando gli automobilisti a pianificare con attenzione i propri spostamenti, soprattutto durante le ore di punta. I lavori verranno completati nel più breve tempo possibile.
[Banner_Google_ADS]