Per lavori di asfaltatura, Via Saffi a Borgo Maggiore sarà chiusa al traffico e con divieto di sosta nelle giornate di mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, dalle 7:00 alle 18:00. Durante l’intervento, saranno segnalati in loco i percorsi alternativi. L’AASLP si scusa per eventuali disagi e ringrazia per la collaborazione.