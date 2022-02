Chiusura temporanea farmacie per inventario: ecco quali

Le farmacie dell’Istituto per la Sicurezza Sociale effettueranno alcuni giorni di chiusura per inventario. Mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio resterà chiusa al pubblico la farmacia di Città, mentre quella di Serravalle effettuerà la chiusura al pubblico nelle giornate dell’8 e del 9 febbraio. Infine resterà chiusa al pubblico la farmacia di Gualdicciolo nelle giornate del 15 e 16 febbraio. In caso di necessità, la farmacia di Cailungo (all’Ospedale di Stato) effettua servizio di apertura h24 tutti i giorni dell’anno.

