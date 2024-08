Secondo gli esperti, ci aspettano i sette giorni più caldi dell'estate. Le minime, anche in collina, non scenderanno sotto i 23°C. E sulla costa sarà anche peggio, soprattutto a causa di una maggiore umidità che aumenta la percezione del caldo. Tutto questo calore notturno, spiegano, sarà la conseguenza di pomeriggi roventi con 36-39°C, ma anche dalla temperatura del mare decisamente sopra la media: le acque calde incidono maggiormente lungo le coste, ma in parte anche sulle zone interne, durante la notte. L'acqua davanti a Riccione, per esempio, raggiunge i 28°C. Quindi, secondo i modelli, tutto il calore del mare e tutto il calore dell'anticiclone africano causeranno, nelle prossime ore, valori record di temperatura, rendendo questo fine settimana il più caldo del 2024.