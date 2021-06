ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE "Ciak si suona": venerdì sera il concerto di fine anno accademico dell'IMS Presenti i Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini. Appuntamento che chiude l'anno accademico ma segna anche la ripartenza della musica

Dal Trono di Spade a Titanic, La vita è bella e tante altre: proprio le più belle e famose colonne sonore e musiche da film sono state scelte per il tanto atteso ritorno in concerto dell'Istituto Musicale Sammarinese. Dopo due anni molto complicati per i ragazzi e le ragazze dell'IMS, l'appuntamento di ieri, a cui hanno partecipato anche i Capitani Reggenti Giancarlo Venturini e Marco Nicolini, è stato proprio un primo segnale per la ripartenza.

Il concerto, dal titolo “Ciak si suona”, diretto dal maestro Massimiliano Messieri, rientra nell'ambito della rassegna di saggi e concerti di fine anno rinominati “Finalmente Musica”, altre quattro le date in programma. Dal 23 giugno al 21 luglio poi la rassegna “Favole Musicali”. Venerdì 18 giugno sarà riproposto in versione integrale sulla nostra emittente alle 22:05.

Finalmente Musica

13/06/2021 Saggio classe canto Jazz - Bruno Reffi ore 18:00

14/06/2021 Piano Day Monastero - santa chiara ore 17:30 e 20:00

17/06/2021 Concerto Orchestra Junior & IMS Wind Orchestra Ex Tiro a Volo Murata ore 18,30

09/07/2021 Un mondo a sei corde, chitarre in concerto Teatro Titano ore 21:00

Favole Musicali

23/06/2021 L’orso e la farfalla Orti Borghesi ore 18:30 e 21

07/07/2021 Nonni che Spettacolo Orti Borghesi ore 20,30

21/07/2021 Piano Piano - Forte Forte Arena teatro Titano ore 18:30 e 21

Nel servizio l'intervista a Giacomo Volpinari (Presidente IMS)

