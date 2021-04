Ciavatta: "Chi ancora non ha prenotato la prima dose di vaccino, lo faccia il prima possibile"

La battaglia contro il Covid si vince solo con una massiccia adesione alla campagna vaccinale. Parte da questa premessa Roberto Ciavatta per lanciare, in una lettera aperta, il proprio sentito appello ai circa 9.000 cittadini che ancora non l'hanno fatto. Si chiede un ultimo sforzo per completare l'immunizzazione e tornare così alla normalità. “L’importante traguardo collettivo, che ci renderà fieri di vivere a San Marino, - scrive - è vicino: i prossimi dieci giorni sono decisivi”. Il Segretario di Stato per la Sanità prega dunque chi non si sia ancora vaccinato a prenotarsi il prima possibile - online su https://servizionline.iss.sm/#new-4 o telefonicamente allo 0549.994905 - per poter ricevere la prima dose entro fine mese: “Dal primo maggio, infatti, il personale sanitario e socio-sanitario dell’Iss – spiega - sarà impegnato nella somministrazione dei richiami. L’Istituto ha inoltre la necessità di tornare alla piena operatività di tutti i servizi. Per questo – aggiunge - le successive prenotazioni di prime dosi slitteranno a fine maggio”.

Ciavatta ricorda anche che la massima copertura vaccinale si ottiene tre settimane dopo la seconda dose. “Chi dovesse iniziare la vaccinazione a fine maggio otterrebbe, quindi, la copertura non prima di luglio. E questo ultimo concetto – evidenzia - non potrà che valere anche in caso di aperture alla mobilità extra-San Marino, per motivi di sicurezza internazionale che sono sicuro sarete in grado di comprendere”.









Campagna vaccinale che conferma intanto l'impegno infaticabile degli operatori sanitari proseguendo a ritmo sempre molto veloce con oltre 1000 somministrazioni anche ieri: nello specifico 905 prime dosi e 9 richiami.

Rimanendo sui dati, 7 le guarigioni a fronte di 8 nuovi casi su 163 tamponi eseguiti. Sale nelle ultime 24 ore di una sola unità il totale dei positivi attivi che ora si attestano a 197. Da inizio pandemia sono 5.040 gli assistiti che hanno contratto il virus. 4.755 in tutto i guariti. Si alleggerisce ulteriormente poi la pressione sull'ospedale, con un ricovero in meno, passando da 20 a 19. Resta invariata al 42% la saturazione della terapia intensiva con 5 pazienti. Mentre 14 persone si trovano nelle stanze di isolamento. Diventano, inoltre, 178 le persone seguite al domicilio, due in più dal precedente bollettino. Non si registrano nuovi decessi.

Il Servizio Domiciliare Territoriale dispone nel frattempo di una nuova sede temporanea: si trasferisce infatti da Borgo Maggiore a Dogana, in Via a Lattanzio Valli n. 7. Questo alla luce di una riorganizzazione operativa e dei lavori in corso per consentire una migliore fruizione degli spazi in ragione delle nuove necessità dovute al Covid-19. Per prenotare le visite allo sportello si può contattare il numero 0549 994906, mentre per le pratiche sociali riguardanti le assistenti private domiciliari il numero da contattare è lo 0549 885533.