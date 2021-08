Ciavatta su dimissioni Bruschi: “Sarà In servizio sino a fine settembre”

A margine della conferenza stampa sull'andamento dei contagi tenuta in mattinata dall' ISS, il Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta, sollecitato dalla stampa, fornisce chiarimenti rispetto alle dimissioni del Direttore Generale Alessandra Bruschi. “Dimissioni – dice – depositate davanti ai firmatari del contratto. Il Direttore – aggiunge – ha dato disponibilità a rimanere in servizio sino a fine settembre, per trasmettere le sue deleghe e completare adempimenti. La Segreteria, riferisce Ciavatta, è intanto impegnata nel pianificare la fase di sostituzione del Direttore Generale”.

