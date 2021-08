Ciavatta su nuova ondata: “Da pandemia ad endemia”. Ringrazia gli operatori per “deontologia e senso di umanità”

L'Ospedale si riorganizza in chiave Covid e torna a prestarvi risorse, richiamando medici, in un momento in cui il personale poteva invece tirare il fiato, usufruire delle ferie, dopo mesi di dedizione senza sosta. E' a loro che va il primo pensiero del Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta che ringrazia il personale “per la disponibilità e la responsabilità: “non si è mai tirato indietro – dice - per deontologia e per senso di umanità”. “Un solo ospedale che deve continuare a garantire tutte le attività e i servizi” – ricorda - ma al contempo rassicura rispetto ad una situazione che definisce “sotto controllo e non critica”.

Nell'analizzare gli effetti della variante Delta guarda avanti: “da pandemia, grazie alle vaccinazioni, pensiamo di poter arrivare a parlare di endemia, con la quale convivere”. Sollecitato dalla stampa, torna a parlare di Green Pass e terza dose: “La sospensione al 15 ottobre è frutto di una forte contrattazione; sui richiami seguiremo quanto verrà indicato dagli organismi internazionali”. Mentre, sulla scorta dei provvedimenti italiani, rileva una nuova ondata di adesione alla campagna vaccinale, partendo anche solo dai 1000 studenti universitari sammarinesi che – ricorda - “saranno tenuti ad adeguarsi”.

Lo sforzo organizzativo dell'Ospedale richiamato anche dal Direttore Amministrativo dell'ISS Marcello Forcellini, che a pochi giorni dall'ok dei sindaci revisori al bilancio ISS, per la prima volta dal 2012, torna a ringraziare i sammarinesi per le tante donazioni – quasi 3 milioni di euro – che hanno permesso di sostenere l'ordinaria attività legata al Covid”.