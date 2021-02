Ciavatta sul decreto 46: "La speranza è che sia l'ultimo che richiede sforzi e sacrifici"

Il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta porta al TG San Marino le sue considerazioni dopo un anno di pandemia da Covid-19 a San Marino. "Un anno sicuramente duro, - spiega - sia a livello politico che emotivo per inseguire una pandemia che, a tratti, ci ha messo in gravissima difficoltà". Una situazione che perdura, aggiunge, anche a causa dell'arrivo delle varianti. Sull'impegno in corso assicura, "continueremo a mettercela tutta fino a quando il virus non sarà completamente debellato".

Da lunedì partiranno con forza le vaccinazioni sul Titano con l'obiettivo di "vaccinare in poche settimane le fasce più delicate". Sul nuovo decreto spiega che alla base c'è la speranza "che sia l'ultimo che richiede sforzi e sacrifici alla nostra cittadinanza e che ci permetterà di arrivare alla Pasqua e alle festività con un paese diverso rispetto ad oggi".

Sono necessarie, specifica, tre settimane di maggior rigore, dato che San Marino si trova ancora in una fase di "estrema crisi ed emergenza" a livello ospedaliero, ma grazie al vaccino l'auspicio è quello di poter riaprire al termine della scadenza del decreto.

In video l'intervento del Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta al TG San Marino

